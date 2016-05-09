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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 18:47 BJT

东南亚股市：新加坡市场中止十连跌而收高，印尼股市触及逾两个月低点

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.08    -0.56   -0.16   +4.59   332.82
    新加坡                     2766.06    35.26   +1.29   -4.05  2882.73
    马来西亚                  1632.19   -17.17   -1.04   -3.56  1692.51
    泰国                      1394.14     3.44   +0.25   +8.24  1288.02
    印尼                      4749.32   -73.28   -1.52   +3.40  4593.01
    越南                        603.85    -2.67   -0.44   +4.29   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张若琪)

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