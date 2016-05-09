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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 21:49 BJT

美国热股：中国当局要求百度整改竞价排名机制，盘初下跌逾3%

路透5月9日 - 中国国家互联网信息办公室周一公布了对百度 的调查结果，要求百度整改医疗类商业推广和竞价排名机制，并完善先行赔付等网民权益保障机制。

百度周一盘初股价下跌3.4%，报168.02美元。(完)

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