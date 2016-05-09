版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 19:33 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但市场供应仍多

路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差继上个交易日跌至两个月低点后，周一上涨约2%，至每吨52美元的三个交易日高位。

但交易商称供应仍充足。

他们表示，亚洲炼厂运转率上升，导致供应持续过剩，抵销了西方将流入船货减少的影响。

“概括来说我们依然看空。市场尚未见汽油需求对石脑油的支撑。”一新加坡行业消息人士说。

另一方面，尽管5月至7月通常是汽油消费高峰，但汽油受到供应偏高及需求不振的打压。

基本面疲弱，令亚洲汽油裂解价差周一连续第四个交易日下跌，至每桶7.20美元的两周半低点。

新加坡有一笔现货交易成交。兴隆售出一批92汽油，船期6月2-6日，价格为每桶53.10美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐