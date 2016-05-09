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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 21:38 BJT

美国热股：自由港将出售Tenke铜项目控股子公司股权，盘初急跌逾7%

路透5月9日 - 自由港麦克默伦铜金矿公司 周一表示，将把刚果民主共和国Tenke铜项目控股子公司70%的权益，出售给中国洛阳钼业 ，作价现金26.5亿美元。

自由港股价周一盘初急跌7.5%，报10.9美元。(完)

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