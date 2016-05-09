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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 19:51 BJT

马来西亚期市：需求改善推动棕榈油期货收高1.3%，预期库存下降

路透吉隆坡5月9日 - 马来西亚指标棕榈油期货周一上涨，因需求改善，且在马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据公布前，市场预期产量减少将令棕榈油库存下降。

路透调查预计，马来西亚4月棕榈油库存将下降，因产量较上年同期大减。

官方预定周二公布数据。

7月棕榈油合约 收高1.3%至每吨2,662马币。

截至傍晚成交量仅39,693口。低于2015年日均成交量的44,600口。

“由于斋月将至的关系，还是有买盘存在，我想5月需求会还不错。”一吉隆坡交易员说。

“虽然产量将上升，期末库存将较当前水准下降。天气乾燥影响不大，目前较担心的是需求。”(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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