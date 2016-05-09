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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 20:09 BJT

国际油市：亚洲柴油跨月价差正价差结构扩大，因预计供应增加

路透新加坡5月9日 - 亚洲指标500ppm柴油即期跨月价差正价差结构周一扩大，行业消息人士称，由于多家亚洲炼厂已完成预定的维修并加大产量，市场笼罩供应增加的忧虑。

交易商表示，500ppm柴油5月/6月价差周一稍早转为逆价差，因5月合约买兴强劲，但午后回到较大的正价差结构。终场较新加坡报价正价差扩大为负0.15美元，周五为负0.04美元。

实货市场方面，现货价差下跌，普氏窗口几乎没什么买家。

普氏窗口无现货交易成交。

亚洲航煤现货价差也受买兴疲弱的打压。航煤现货价差跌至较新加坡报价贴水0.32美元，较上周收盘跌0.06美元。(完)

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