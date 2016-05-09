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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 21:35 BJT

美国热股：Lending Club董座因内部调查下台，盘初暴跌逾22%

路透5月9日 - 美国线上放款平台公司Lending Club Corp 表示，在一项内部调查发现有违反公司规定情事后，执行长兼董事长Renaud Laplanche已辞职。

Lending Club亦公布第一季获利410万美元，或每股0.01美元，上年同期为亏损640万美元，或每股亏0.02美元。

Lending Club股价周一盘初暴跌22.4%，报5.51美元。(完)

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