版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 20:26 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，供应充裕削弱买兴

路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油现货贴水周一继续扩大，因供应充裕削弱了买家的买兴。

“亚洲燃料油供应充裕，即便是流入新加坡的套利船货较前几个月少，但情况也没有很糟。”一名新加坡交易员说。

实货市场交易活动强劲，普氏窗口有三笔易手，总计有20,000吨180cst燃料油及40,000吨380cst燃料油成交，交易商表示，因普遍而言交易价格水平较弱，压低了现货价差。

指标180cst燃料油贴水下跌0.45美元，每吨较新加坡现货报价低1.83美元，为4月19日以来最低水准。

380cst燃料油交易稍活络一些，跌至每吨较新加坡现货报价贴水0.88美元，为4月29日以来最低。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐