金属期市：期铜触及一个月低位，因中国贸易数据疲弱和美元上涨

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
* 市场焦点在铜库存高企
* 价格下跌可能引发追缴保证金和被迫抛售
路透伦敦5月9日 - 伦敦期铜周一触及近一个月最低，此前中国公布的贸易数据疲弱凸显低迷的需求增长前景，且一位美联储官员的讲话使美国今年加息两次的预期未变，带动美元上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2.6%，报每吨4,686美元，稍早触及4月12日来最低4,685美元。
中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势， 且跌幅超过预期，凸显国内外需求疲弱。
“中国出口和美国就业报告意味了我们还未看到经济复苏的明确迹象，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle说，“前景如何还是不明确。我担心，如果经济数据不改善，市场将进一步回落。”
在经济增长疲弱、生产率和企业利润不振的背景下，美国4月就业岗位增幅为七个月来最低。
这些消息促使一些金融机构将今年美国加息次数从两次下调至一次。
不过，纽约联储总裁杜德利周五称美联储今年升息两次是“合理的预期”。
杜德利的言论扶助美元上涨。美元坚挺使美元计价的商品对非美国企业来说更昂贵。
伦敦金属交易所和上海期货交易所监控的仓库铜库存高企，令期铜价格承压。
交易商指出，中国4月铜进口从纪录高位下跌，这是铜价下跌的主要原因。
“鉴于中国散户投资者在商品的交投活动最近急增，现在的忧虑是价格回落将触发一轮追缴保证金和被迫抛售。”道明证券在报告中写道。
其他金属方面，期铝 收低2.3%，至每吨1,561美元。期锌 收挫2.8%，报1,835美元，期铅下跌1.2%，报1,730.5美元。期锡 下挫1.1%，报17,225美元。
三个月期镍 下滑5%，至4月12日来最低8,605美元。(完)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人