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亚洲 | 2016年 5月 10日 星期二 00:54 BJT

金属期市：期铜触及一个月低位，因中国贸易数据疲弱和美元上涨

* 市场焦点在铜库存高企

* 价格下跌可能引发追缴保证金和被迫抛售

路透伦敦5月9日 - 伦敦期铜周一触及近一个月最低，此前中国公布的贸易数据疲弱凸显低迷的需求增长前景，且一位美联储官员的讲话使美国今年加息两次的预期未变，带动美元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2.6%，报每吨4,686美元，稍早触及4月12日来最低4,685美元。

中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势， 且跌幅超过预期，凸显国内外需求疲弱。

“中国出口和美国就业报告意味了我们还未看到经济复苏的明确迹象，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle说，“前景如何还是不明确。我担心，如果经济数据不改善，市场将进一步回落。”

在经济增长疲弱、生产率和企业利润不振的背景下，美国4月就业岗位增幅为七个月来最低。

这些消息促使一些金融机构将今年美国加息次数从两次下调至一次。

不过，纽约联储总裁杜德利周五称美联储今年升息两次是“合理的预期”。

杜德利的言论扶助美元上涨。美元坚挺使美元计价的商品对非美国企业来说更昂贵。

伦敦金属交易所和上海期货交易所监控的仓库铜库存高企，令期铜价格承压。

交易商指出，中国4月铜进口从纪录高位下跌，这是铜价下跌的主要原因。

“鉴于中国散户投资者在商品的交投活动最近急增，现在的忧虑是价格回落将触发一轮追缴保证金和被迫抛售。”道明证券在报告中写道。

其他金属方面，期铝 收低2.3%，至每吨1,561美元。期锌 收挫2.8%，报1,835美元，期铅下跌1.2%，报1,730.5美元。期锡 下挫1.1%，报17,225美元。

三个月期镍 下滑5%，至4月12日来最低8,605美元。(完) 　　

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