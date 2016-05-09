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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2%至4月中来最低，静待USDA月度报告出炉

路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫逾2%，至4月中来最低水准，交易商说，因在明日美国农业部(USDA)月度报告公布前，有技术性卖出和调整头寸。

分析师预计，USDA将把美国2016/17年玉米结转库存预估上调至超过22亿蒲式耳，如果实现，这将是1987/88年来最高水准。分析师预期，USDA将下调2015/16年美国玉米结转库存预估。

商品市场表现普遍疲弱，美国原油价格下跌超过2%，也增加玉米市场压力

分析师预计，周一稍晚公布的USDA周度作物生长报告将显示美国玉米种植率为62%，高于之前一周的45%。

USDA表示，民间出口商销售17万吨美国玉米往日本，12万吨美国玉米到未知的目的地，全部是2015/16年交割。

中国一家具有政府背景的智库周一称，预测2016年中国玉米产量较上年减少2.9%至2.18亿吨，因东北的农户可能改种其他作物。

CBOT称，有50口CBOT-5月玉米合约交割。

7月玉米合约 跌8-1/2美分，报3.69美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,158口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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