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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，USDA月度报告明日出炉

路透芝加哥5月9日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，接近一个月低位，因在明日关键的美国农业部(USDA)报告公布前，市场出现技术性卖出和调整头寸。

CBOT-7月小麦期货 收低7-1/4美分，结算价报4.56-1/2美元，盘中跌至4月12日来最低4.54-3/4美元。

分析师预计，周二出炉的USDA报告将上调2016/17年美国和全球小麦库存预估。2015/16年底全球小麦库存料将刷新纪录高位，且路透访查的分析师预计2016/17年底小麦库存规模将比2015/16年更大。

在USDA周一稍晚公布作物生长报告前，接受路透访问的分析师预计，美国冬麦生长状况将较之前一周略有改善。

CBOT称，有112口5月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,599口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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