芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，USDA月度报告明日出炉

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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路透芝加哥5月9日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，接近一个月低位，因在明日关键的美国农业部(USDA)报告公布前，市场出现技术性卖出和调整头寸。
CBOT-7月小麦期货 收低7-1/4美分，结算价报4.56-1/2美元，盘中跌至4月12日来最低4.54-3/4美元。
分析师预计，周二出炉的USDA报告将上调2016/17年美国和全球小麦库存预估。2015/16年底全球小麦库存料将刷新纪录高位，且路透访查的分析师预计2016/17年底小麦库存规模将比2015/16年更大。
在USDA周一稍晚公布作物生长报告前，接受路透访问的分析师预计，美国冬麦生长状况将较之前一周略有改善。
CBOT称，有112口5月软红冬麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为99,599口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5