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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 05:41 BJT

加拿大股市：跌至近四周低位，因能源股和金矿股下跌

路透多伦多5月9日 - 加拿大主要股指周一跌至近四周低位，商品价格下跌使能源股和矿业股走低，金融股也下滑。

加拿大主要股指从近期触及的13,972.62点的六个月高位回落2.9%，受累于商品价格下跌和加拿大野火导致该国油砂产区的减产。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收跌137.63点，或1%，报13,563.84点，盘中跌至4月12日来最低13,535.54点。

10大类股中有八种收跌。

Barrick Gold Corp 和Goldcorp Inc 等企业对股指带来最大的拖累，两家公司分别劲跌5.5%和急跌4.6%。

现货金 挫跌2%，期铜 触及近一个月最低，因中国贸易数据疲弱凸显需求增长前景疲弱，以及美元上涨。

材料股大跌4.5%。

Suncor Energy Inc 下挫1.8%，加拿大野火导致该公司上周减产。

金融股下滑0.4%。(完) 　　

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