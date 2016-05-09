加拿大股市：跌至近四周低位，因能源股和金矿股下跌

投行观点：赛灵思(Xilinx)目标价从48美元上调至53--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透多伦多5月9日 - 加拿大主要股指周一跌至近四周低位，商品价格下跌使能源股和矿业股走低，金融股也下滑。
加拿大主要股指从近期触及的13,972.62点的六个月高位回落2.9%，受累于商品价格下跌和加拿大野火导致该国油砂产区的减产。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收跌137.63点，或1%，报13,563.84点，盘中跌至4月12日来最低13,535.54点。
10大类股中有八种收跌。
Barrick Gold Corp 和Goldcorp Inc 等企业对股指带来最大的拖累，两家公司分别劲跌5.5%和急跌4.6%。
现货金 挫跌2%，期铜 触及近一个月最低，因中国贸易数据疲弱凸显需求增长前景疲弱，以及美元上涨。
材料股大跌4.5%。
Suncor Energy Inc 下挫1.8%，加拿大野火导致该公司上周减产。
金融股下滑0.4%。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。