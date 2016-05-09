更新版 1-《全球汇市》日圆下滑，因日本警告可能干预汇市且风险意愿增强

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 美元兑日圆延续上周的涨势 * 日本财务大臣称在有必要时干预汇市 * 澳元下跌，此前中国公布疲弱的贸易数据 (新增文末汇率表格) 路透纽约5月9日 - 日圆兑美元周一跌至两周低位，此前日本财务大臣称日本政府准备 在必要时干预汇市，市场风险意愿加强也削减对日圆等传统避险货币的需求。 风险意愿短暂改善，部份因为美股整体基调良好，且欧股在上周录得2月初来最大单周 跌幅后反弹。 日圆兑美元上周触及18个月高位，过去六个月上涨约15%，因投资者对美国利率将稳步 上升的预期减弱。 日圆涨势导致日本官员频频发出干预警告，日本财务大臣麻生太郎周一说，如果日圆波 幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。 上周日本首相安倍 晋三表示，日本密切关注日圆波动，会在必要时采取行动。 不过，许多投资者认为，日本干预汇市的门槛仍然很高，上述日本官员的言论只是为了 喊低日圆。 “日本喊低日圆的努力已有一个月，但未能遏制日圆涨势，”道明证券驻纽约资深汇市 策略师Mazzen Issa表示。 “如果说上述努力产生了什么影响的话，那就是，告诉市场日本官员在关注日圆的发展 ，但更多是虚张声势。我认为是雷声大雨点小。” 近期美国财政部发布的报告称，部分国家透过“在外汇市场上持续进行单边”干预来压 低本币，可能导致日本等与美国存在大规模贸易顺差的国家被划入汇率操纵国行列，这是美 国官员对美元进一步上涨感到不安的最新迹象。 不过，美元兑日圆周一劲涨超过1%，触及4月28日来最高水准，远高于上周低位105.52 日圆。美元在纽约尾盘上涨1.2%，报108.42日圆。 美元指数 触及两周高位94.132，对周五出炉的美国就业报告反应相当冷淡。美元 指数远高于上周触及的91.919的16个月低位，在周一纽约尾盘上涨0.3%，报94.115。 纽约联储总裁杜德利上周五称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息两次仍“是 合理的预期”，他的讲话为美元反弹助力。 中国周日公布的贸易数据令人失望，拖累澳元的表现，澳元兑美元 一度跌至逾 两个月低位0.7310美元。 澳元兑美元在纽约尾盘下挫0.7%，报0.7316美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1381 1.1402 -0.18 +4.80 1.0860 美元/日圆 108.31 107.10 +1.13 -9.97 120.30 欧元/日圆 123.26 122.15 +0.91 -5.53 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9720 -0.14 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.4406 1.4428 -0.15 -2.25 1.4738 美元/加元 1.2961 1.2907 +0.42 -6.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.5409 6.5140 +0.41 -0.41 6.5680 澳元/美元 0.7314 0.7364 -0.68 +0.54 0.7275 欧元/瑞郎 1.1051 1.1086 -0.32 +1.52 1.0886 欧元/英镑 0.7899 0.7907 -0.10 +7.22 0.7367 新西兰元/美元 0.6766 0.6836 -1.02 -0.86 0.6825 美元/挪威克朗 8.2177 8.1983 +0.24 -7.04 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3595 9.3575 +0.02 -2.52 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1630 8.1377 +0.31 -3.36 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2946 9.2858 +0.09 +1.35 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1