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亚洲 | 2016年 5月 10日 星期二 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--5月10日-5月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
      
    5月9日当周      
    
    5月9日(一)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)               4月         --       +0.1%
                      (较上年同期)                              --       +6.2%
  
    5月10日(二)   
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月11日(三)
    0130 澳洲房屋融资                               3月        -1.5%     +1.5%
             投资性房屋融资                                      --      +4.1%    
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                  4月          --       54.7
    2245 新西兰食品价格指数                         4月          --      +0.5%
    
    5月12日(四)
    2245 新西兰零售销售(较前季)                   第一季         --      +1.2%
                       (较上年同期)                              --      +5.3%
    
    5月13日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月          --      46.00
    0300 新西兰公债海外持有比例                     4月          --      64.1%
   
    5月16日当周  
    
    5月16日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月17日(二)
    0130 澳洲新车销售                               4月          --       +2.2%    
    (完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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