美国与加拿大经济指标预测--5月10日-5月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月10日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 92.6 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 543.1 544.5 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月 +0.1% -0.5% 趸售销售(较前月) +0.3% -0.2% 5月11日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 488.4 购房贷款申请指数 -- 234.7 抵押贷款再融资指数 -- 1,953.1 30年期抵押贷款利率 -- 3.87% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 55.5 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 53.7 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,000 赤字1,080 5月12日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +0.2% 出口物价(较前月) +0.1% 持平 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月7日当周 27.0 27.4 四周均值(万人) -- 25.8 续请失业金人数(万人) 4月30日当周 212 212.1 5月13日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 4月 +0.2% -0.1% (较前月) +0.3% -0.1% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.9% +1.0% (较前月) +0.1% -0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- 持平 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.8% -0.4% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.2% -0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 5月初值 90.0 89.0 现况指数 106.5 106.7 预期指数 78.1 77.6 5月16日当周 5月16日(一) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正7.00 正9.56 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 59 58 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 3月 -- 净流入335 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99 5月17日(二) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.0% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 112.9 107.6 建筑许可(较前月) -- -8.6% 房屋开工年率(万户) 112.0 108.9 房屋开工(较前月) -- -8.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 -- -3.3% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 产能利用率 74.9% 74.8% 制造业产出(较前月) -- -0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 徐文焰)