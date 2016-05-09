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亚洲 | 2016年 5月 10日 星期二 07:59 BJT

《全球汇市》日圆和商品货币承压，美元积聚上涨动能

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1383  1.1381  +0.02  +4.82  1.0860
    美元/日圆            108.29  108.31  -0.02  -9.98  120.30
    欧元/日圆         123.27  123.26  +0.01  -5.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9707  0.9706  +0.01  -3.10  1.0018
    英镑/美元            1.4414  1.4406  +0.06  -2.20  1.4738
    美元/加元            1.2950  1.2961  -0.08  -6.42  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5389  6.5409  -0.03  -0.44  6.5680
    澳元/美元            0.7317  0.7314  +0.04  +0.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.6772  0.6766  +0.09  -0.78  0.6825
    澳元/日圆         79.260  79.220  +0.05  -9.54  87.620
    新西兰元/日圆     73.350  73.280  +0.10 -10.53  81.980
    英镑/日圆         156.12  156.04  +0.05 -11.91  177.22
    澳元/新西兰元     1.0805  1.0802  +0.03  +1.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/徐文焰/王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/王颖)

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