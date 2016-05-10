《台湾重要政经日程》--5月10日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
5/10(二)
--13:30 台积电 公布月营收数据。
--16:00 财政部公布4月税收统计。
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5/11(三)
--12:30 央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
*5/12(四)
--14:00 中信金控 召开投资人说明会。
*5/16(一)
--16:20 央行公布4月人民币存款数据。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
5/20(五)
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
5/24(二)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)