金砖国家：5月9日股汇市收盘纵览

路透5月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.23%，报799.08点。
中国股市：沪综指收跌2.8%至两个月新低，重组概念降温及宽松预期落空
中国汇市：人民币微收跌，外贸和外储数据的影响已相互抵消
香港股市：恒指持坚收高，成功避开追跌中国内地股市
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.41%，报50,990.065点。盘中走势震荡，因投资者寄望能使左翼总统罗塞夫下台的弹劾程序存在不确定性。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5237/49，盘中最多下跌5%，因众议院代理议长宣布4月17日决定弹劾罗塞夫的表决无效。雷亚尔兑美元收跌0.63%，上日收报3.5025/30。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.08%，报45,136.68点；大盘综合指数 收盘下跌0.13%，报51,348.72点，全球大宗商品价格下跌及美元走强令新兴市场资产承压。
南非汇市：兰特兑美元大跌逾2%，因商品价格走弱拖累新兴市场
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印度股市：BSE指数 收盘上涨1.82%，报25,688.86点，单日百分点涨幅创下近四周最大，因一系列乐观的企业财报让人对国内经济好转燃起希望。上周五美国公布的非农就业数据逊于预期，部分分析师预期今年美联储可能仅升息一次，也提振了印度市场的人气。NSE指数 收涨1.71%，报7,866.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.58/66.59，上日收报66.545/66.555。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.49%，报912.02点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.86%，报475.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报65.945；卢布兑欧元 贬值0.17%，报75.242。(完)
(整理 李春喜; 审校 王颖)