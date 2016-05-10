《全球重要经济事件一览表》--5月10日-5月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月10日(二)
北京--国务院新闻办举行新闻发布会，请国务院扶贫办主任刘永富介绍《关于建立贫困退出机制的意见》有关情况，并答记者问(0200)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)。
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)。
伦敦--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)。
5月11日(三)
北京--国台办举办例行新闻发布会(0200)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼在法兰克福财经峰会发表演说(0610)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定并公布货币公报(0800)。
伦敦--欧洲复兴开发银行年会和商业论坛(至5月12日)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本在议会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题。
罗马--意大利经济部长帕多安在一次经济会议上发表讲话(1030)。
蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在CFA Institute年会上讲话 (1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯发表题为“货币政策与货币”的演说(1600)。
奥斯陆--挪威政府发布修改后的2016年预算案。
伦敦--印度央行总裁拉詹在伦敦经济学院发表演说，主题是反思全球货币制度。(0900)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
5月12日(四)
多哈--中国-阿拉伯国家合作论坛第七届部长级会议。中国外交部长王毅将率团出席会议。
美国阿尔伯克基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济形势发表讲话(1815)。
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行发布总裁梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表的演讲稿(1500)。
美国康科德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一次午餐会上发言(1545)。
东京--日本央行副总裁中曾宏在该行举办的日本零售结算系统研讨会上致开幕词(0500)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说(1640)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席该国议会举行的一次听证会(0700)。
伦敦--英国央行公布利率决定和通胀报告(1100)。
奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
5月13日(五)
美国萨克拉门托--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛上讲话(2225)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社举办的活动中发表演说(0330)。
马德里--西班牙央行总裁林德出席德国Bernacer Award
典礼(1100)。
利物浦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表演说(1230)。
首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。
5月15日(日)
北京--第九届中国国际钢铁大会(至18日)。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
5月16日(一)
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)主持会议，主题为“结束太大而不能倒问题”(2300)，美联储前主席贝南克将参加会议。
渥太华--加拿大央行发表有关经济与央行的半年度专题文章(1430)。
5月17日(二)
华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席一场讨论会(1625)。
美国米德兰--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席该行主办的社区论坛(1715)。
悉尼--澳洲央行公布5月政策会议纪录(0130)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特发表演说(0745)。
里斯本--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席名为“银行业的现在与未来”会议(1545)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 徐文焰)