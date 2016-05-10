《香港报摘》--其他报纸重要消息5月10日

**明报**

--IDG基金将旗下新英体育(Super Sports)所持有的内地及澳门的英超独家播放权，以38.75亿港元作价售予文化传信 ，变相借壳上市。

--摩根士丹利电邮一众基金经理，表示预期深港通10月通车，并推销18只深圳股票。

**星岛日报**

--政府拟收回大部分4年后到期的2G及3G合共200Mhz（兆赫）频谱再拍卖，估计可为库房带来100亿港元收益。

--中电控股 首季本地售电量按年上升2.3%至66.29亿度，住宅客户的售电量上升，加上基建及公共服务客户的售电量轻微改善，抵销了商业和制造业客户售电量的跌幅；公司宣布第一期中期股息每股派0.57港元。

**苹果日报**

--消息透露，政府第六次推出为期三年的通胀挂钩债券（iBond）暂订销售日期为5月31至6月8日；银行界估计，当前股楼市况不明朗，今年iBond认购可能吸引到一些以往不参与的市民入场。

--安永大中华金融服务首席合伙人陈凯表示，债转股的确可为内银提供一个新管道处理不良贷款，但现时银行若被动持有工商企业股份，持股的风险系数是持有贷款的4倍，若2年后内银继续持股，其风险系数则升至12.5倍，意味风险加权资产将因债转股而大幅增加，虚耗银行资本。

**东方日报**

--消息指，欧盟委员会最快于香港时间周二傍晚就是否批准长和 旗下3英国与O2英国的合并计划作出裁决。

--洛阳钼业 继收购英美资源 的铌及磷酸盐业务后，其全资子公司再斥26.5亿美元向美国资源巨企Freeport-McMoRan 收购位于刚果的铜钴矿56%权益。

**文汇报**

--政府积极发展九龙东成为本港第2个CBD(核心商业区)，据发展局一份交予海滨事务委员会的文件显示，局方已就九龙湾行动区有初步的发展方案，范围涉及废物回收中心和附近的政府设施，涉及部分改划土地用途，并额外增加约330万方尺商业楼面，可建5座商业物业作写字楼、酒店、零售及其他配套用途，市场估值最高接近200亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘