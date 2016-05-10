港报社评：昔赶走独裁者，今锺情新强人--星岛日报5月10日

菲律宾大选，获政府授权作为监察机制的非官方点票，显示原达沃市「粗口市长」杜特尔特遥遥领先其他对手，极大机会登上总统宝座。杜特尔特的最大政绩是以铁腕对付犯罪分子，甚至纵容民间武装分子刺杀毒犯，令本属罪犯乐园的达沃市跻身全国最安全城市。他的当选，反映国民对民选制度产生的历任总统，无法整治社会及让穷人翻身的不满，宁愿选出一个具铁腕作风的「豪杰」，冀为国家带来转变。

行将卸任的菲律宾总统阿基诺三世，虽然因为马尼拉港客人质事件，在港人心目中形象低落；不过，在国内管治上，则交出每年经济平均增长百分之六点二的骄人成绩，得以增加社会福利开支和教育投资，并且试图整治老大难的贪污问题。可是，他属意延续其施政路线的继任人，在非官方点票中，所得票数仅排第三。

有西方传媒分析，国民扬弃阿基诺路线，原因是阿基诺虽然「做大了个饼」，但是「分饼」工夫做得不够。今天菲律宾和他初任总统时，一样有逾四分一人口处于贫穷线下，单是首都马尼拉贫民窟就住了四百万人。阿基诺政府的扶贫政策即时效果有限，民众因此觉得经济增长带来的财富主要被富人分了去，再度产生求变的心理。

这或可解释得票排第二的格雷丝傅，是一位幸获演员领养的弃婴，但要解释杜特尔特独占鳌头，却出现了盲点。杜特尔特主政棉兰老岛最大城市达沃期间，最赢得市民支持的不是均富成就，而是实施铁腕政策，令这个九反之地变身为安居城市。

杜特尔特与美国共和党总统参选人特朗普一样，备受争议却又大受群众欢迎。杜特尔特在公开场合比特朗普更粗口烂舌，但是攻击对象大为不同，主要针对犯罪分子，口诛之外更付诸行动。为加强保障市民安全，他指令所有商场装闭路电视，禁放爆竹，每日凌晨一时至八时禁酒，而最具争议的，是容许民间武装组织刺杀毒犯。

这种绕过法律机制，容许用私刑手段「严打」犯罪分子的做法，特别受到人权组织批评。阿基诺在为自己属意的候选人站台时，更以希特勒为例，形容杜特尔特可能成为新的独裁者。

菲律宾人三十年前以「人民力量」和平推翻独裁总统马可斯，但是今天杜特尔特在达沃市所获支持率高逾八成，而且有机会登上宝座，原因是历任民选总统，无论自己是否清廉，都无力解决持续困扰国家的贪污问题，更数度有总统因贪污被赶下台，或因舞弊和滥用公帑被扣查。

由于贪污勾结，政府管治疲弱，各地犯罪势力嚣张，暴力活动频仍，法制惩恶不彰，由经济至个人安全，人民生活并没有因为重获民主而改善。杜尔特尔大受欢迎，反映国民对现有管治体制卷入千丝万缕利益、无能力遏制犯罪分子的强烈反弹。群众投入强人政治怀抱，令人反省，究竟民选机制需要怎样的条件，才能够带来公平有效的管治。

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