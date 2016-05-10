港报社评：群育料可重置屯门，正能量扭转不公义--明报5月10日

群育学校搬迁引起关注和讨论，主要是除了党派或地方政客介入以外，一名校长竟然站在最前线，反对学校迁入。这名校长忘掉有教无类，歧视需要特别关顾的学生，与社会普遍期许有巨大落差。值得欣慰的是，这些捞政治油水、偏离教育原则的做法，激发起社会普遍反弹，党派、政客、校长备受批评，甚至谴责。事态发展显示，群育学校落户屯门不再有什么问题，政客、校长大概想像不到高调反对反而帮助了群育学校。近年许多事务都充斥着负能量，吵吵闹闹使人甚为郁闷，群育学校此事洋溢的正能量，若能够在其他更多事务显现出来，有望扭转社会整体氛围。

群育学校在大屿山的校舍是一些平房建筑，建于约60年前，当年原本并非作校舍之用，只是办学团体向当局申请，沿用至今。因此，学校需要现代教学的设施和环境，以更好地协助学生，应无争议。群育学校的学生属于较特别的一群，他们大多基于情绪、行为等原因，未能适应主流学校的学习，由社工评估后而暂时转到群育学校，接受另类教学和辅导；不少学生经过一段时间调适后，重回主流学校接受教育。

因此，群育学校是教育体制中的一部分，学生来自其他学校，起着支援主流学校的作用。事实上，这些年来群育学校的成果已获得肯定，不单调教出重返主流学校的学生，近日有学生接受传媒访问时，形容群育学校不仅教他知识，实际上他视学校为「第二个家」。群育学校对有需要学生起到的积极作用，可以想见，说明它在教育体制中，是不可或缺的一部分。

对群育学校搬到屯门极有意见的校长，在去信给立法会时，把群育的学生描绘成十分负面，什么黑社会、吸食毒品、邪教活动、性滥交、援交等极其负面词汇与活动，都说与学生有关，认为群育学校不应重置在中学和屋邨林立的地方，以免影响区内学生，云云。事实上，类似群育的学校还有6所，它们周遭都有其他学校，与社区浑然一体，据当局的资料，从未听闻相关学生对社区构成负面影响。另外，学校应该是社区的一部分，要学生远离社区学习和生活，基本上背离教育原则；最重要是这类学校的学生，来自主流学校，而主流学校之中，也不能排除有学生涉及这名校长描绘的活动，然则是否就要把有关学生孤立起来，要他们远离民居？这名校长实质上歧视群育学校，完全背离了有教无类的原则和精神。

值得注意的是，这名校长在所属学校，怎样向学生和其他教师解释他的行为举措？特别是学生若未能接收正确信息，则日后群育学校就会在附近矗立，如何睦邻相处，会是很大的问题。据群育学校的校长介绍，他们愿意和其他学校交流沟通，增进相互了解，很多误会都源于闭塞心灵，期望事件中的校长放下成见，与其他教师率同学生，重新开始认识群育学校，让学生与群育的同学交流，互相砥砺学习，相信学生之所得会超乎想像。因此，校长把负面描述归咎取材和教育局的文件，无助于让事态回复正轨，因为文件还有许多其他资料和介绍，校长为何不选取呢？黑社会等描绘，实际上只是断章取义，校长应该开放胸怀，带领校内学生重新认识，无谓继续硬拗下去。

这件事涉及党派和地方政客，7名有党派背景区议员参与联署要求搁置群育学校计划。这些政客眼中似乎只有政治利益，罔顾弱势社群的实际需要；今次事件，在社会普遍反弹下，党派和政客急速向后退却，言行显得荒腔走板，颠三倒四，完全反映那副声声为民请命、实则为私利而谋的嘴脸。近年，政府在地方上推动不少建设，都遭到区议员等地方政客阻挠，即使是兴建公屋，他们也要反对，主要认为会影响区内私楼的楼价。这种只有私利而无公益的心态，目前在地区上十分普遍，而区议会都由建制阵营控制，他们的表现使人失望。昨晚，议员在立法会教育事务委员会会议的表现，最终没有人阻截群育学校的拨款，这是近年少有的正能量压倒负能量的事例；期望此事使人看到，对不公平、不合理的事要敢于发声，向那些夸夸而谈的人夺回话语权，使整体社会氛围回复不再颠倒是非黑白的景况。

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