港报社评：大屿山交通不改善，谈发展一切皆枉然--信报5月10日

大屿山古称「烂头山」，所以殖民时代的英国人将之音译叫作Lantau Island，现在位于大屿山的大东山之上，仍然存在着一群别具风味的石砌小屋，名为「烂头营」。没料到，这个不太悦耳的烂头称谓，前日出现了崭新的诠释意义，大屿山路上严重塞车，游人的经历可说是焦头烂额，部分等得不耐烦的人士索性落车徒步而行。

刚过去的星期日早上十一时左右，大批来自沙螺湾、石仔埗和大澳等地的村民，集结在石壁水塘对开的羌山道，以堵塞道路的方式宣泄不满，结果造成交通瘫痪，车辆寸步难行，车龙延绵五公里。村民的诉求其实很容易理解，他们抗议政府声称锐意发展大屿山，可是长期以来没有改善道路。现时大屿山的屿南道、羌山道、大澳道以及东涌道的路面情况非常不理想，高高低低弯弯曲曲狭狭窄窄，平时已经一路惊心，若逢假日游人涌至，「人车争路，牛都争路」，绝对是险象环生。

此外，今年二月政府突然开放大屿山自驾游，区外人士可申请临时禁区纸，于周一至周五驾车进入屿南的封闭道路旅游，尽管每日名额才二十五个，但已为大屿山增添交通压力，而且当地缺乏泊车位，这些「不速之客」被迫随处乱泊，更使居民怨气加剧。

值得注意的是，这次堵路抗争的村民其实欢迎政府发展大屿山，他们只不过有一种「无路可行」的愤慨，认为任何发展皆不可能不先改善交通。

侃侃而谈发展大屿山，少说也有悠悠十年之久，光以前年的《施政报告》为例，特首梁振英是这样说的：「二○一六年及二○一八年，五十五公里长的港珠澳大桥及九公里长的屯门至赤鱲角连接路全段将先后落成，大屿山会成为往来香港和珠海、澳门的必经之地，将大屿山与港岛、九龙、新界和珠三角西部连成一体，地理上成为粤港澳三地的交滙点。大屿山的功能和发展潜力将要改写。」姑且撇开港珠澳大桥工程延误的尴尬问题不谈，既然要改写大屿山的功能与规划，为什么迟至今时今日仍然未见合理的交通配套设施？如果大屿山依旧维持在路窄多弯，甚至前不巴村、后不着店的不便状态，发展云云实乃痴人说梦。

就在羌山道被堵塞的那一天，发展局局长陈茂波以〈细心聆听务实向前〉为题发表网志指出，期望在今年年底公布大屿山发展蓝图。他表示，在收到的公众意见当中，有支持的，有反对的，亦有要求对大屿山发展进行更多详细研究评估。陈茂波强调无意把大屿山发展为所谓的「人工娱乐城」，也反对盲目发展破坏大屿山的自然特色，对于个别康乐及旅游项目建议，当局会持开放态度考虑，在有较大的社会共识下才会推行。换言之，发展大屿山十画未有一撇。

即使把时态属于未来进行式的空中楼阁按下不表，以现已存在的东涌新市镇而言，交通不便始终是不得不及早面对的难处。由企业及地区组织成立的大屿山发展联盟提议，引入专线小巴，甚至兴建轻铁，针对的正是区内交通配套不足的弊端。东涌居民在区内就业的比率只有一成半，原因是十分讽刺的，东涌人往市区容易一点，市区人往东涌又便捷一些，反而东涌人来回于大屿山，例如前往机场上班，必须转转折折前后花近一小时；要是住在青衣的话，搭机铁仅仅十五分钟而已。

当然，发展大屿山一定会遇到种种阻力，譬如保育团体，必然不高兴见到政府以发展为名牺牲珍贵的自然生态，他们特别质疑填海破坏环境兼劳民伤财。陈茂波表示反对盲目发展破坏大屿山的自然特色，如果能够信守承诺，尽最大可能在发展与保育之间取得平衡，未尝不是一次有意义的挑战。然而，关键的核心始终在于，再巧妙的平衡也得建基于完善的交通配套设施，否则说得天花乱坠亦枉然。一言以蔽之，改善交通是大屿山当务之急，政府不能继续蹉跎岁月，既不应烂头，更不该烂尾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘