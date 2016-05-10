中国债市动态：暖势延续一二级齐向好，通胀压力缓和不成制约

路透上海5月10日 - 中国银行间债市周二乐观氛围继续发酵，现券收益率多有下行，一级市场上国开债招标发行结果低于预期。交易员称，4月CPI数据显示通胀压力缓和，叠加昨日官方媒体权威人士采访文章弱化经济反弹预期，利率债暖势不改，但续涨空间则受货币政策制约。

“一片大好，各种tkn；现在就1年期品种(收益率)不怎么动，其它都下”，华南一银行交易员称。

他表示，早盘市场交投热情仍高涨，主因权威人士定调经济L型走势，打消了基本面复苏的预期，做多情绪释放；对于新出炉的物价数据，市场反应则比较平稳。

中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；工业生产者出厂价格指数(PPI)受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。分析师认为，未来通胀走势仍需要密切关注，但暂不构成影响决策的主要因素。

信用债方面，此前所发债券限制交易的中国铁路物资股份有限公司周二公告，将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。中铁物资同时发布了最近一期超短期融资券的兑付公告，也为事件的解决带来了曙光。

华东一券商交易员表示，近期信用债表现有所恢复，总体而言市场偏好短久期、高评级品种，城投债亦受追捧。中铁物资事件短期压力消除，但仍不容松懈，毕竟兑付还未最终完成，此后到期债券兑付资金亦在筹措中。

他认为，从人民日报文章来看，既然经济L型是长期的，向上不会反弹，那么长期利率债比较安全；其他券能否有更多空间，还是要看宽松预期，。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

一级市场方面，中国国家开发银行上午招标一、三、五、七年期固息增发债，中标收益率分别为2.5195%、2.8574%、3.1228%和3.3726%，低于此前2.53%、2.88%、3.15%和3.41%的市场预测均值，投标倍数分布为2.42倍、3.41倍、3.80倍、5.30倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3150%/3.3050%，上日尾盘为3.3290%/3.3100%。