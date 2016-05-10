《美国上市公司业绩公布日程表》--5月10日至5月17日

投行观点：超微半导体目标价从7美元上调至9--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 10-05-2016 BMO AGN.N Q1 2016 艾尔建(Allergan) 10-05-2016 BMO CNP.N Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 10-05-2016 AMC EA.OQ Q4 2016 艺电(Electronic Arts) 10-05-2016 AMC DIS.N Q2 2016 迪士尼(Walt Disney) 11-05-2016 BMO M.N Q1 2016 Macys Inc 11-05-2016 BMO AEE.N Q1 2016 Ameren Corp 11-05-2016 AMC CA.OQ Q4 2016 CA Inc 12-05-2016 BMO KSS.N Q1 2016 Kohls Corp 12-05-2016 BMO PRGO.N Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 12-05-2016 BMO RL.N Q4 2016 Ralph Lauren Corp 12-05-2016 BMO SYMC.OQ Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 12-05-2016 AMC JWN.N Q1 2016 Nordstrom 12-05-2016 AMC NVDA.OQ Q1 2017 英伟达(Nvidia) 16-05-2016 AMC A.N Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 17-05-2016 BMO HD.N Q1 2016 家得宝(Home Depot) 17-05-2016 BMO TJX.N Q1 2017 TJX Companies Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 白云)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调