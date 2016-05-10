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货币新闻 | 2016年 5月 10日 星期二 10:09 BJT

芝加哥期市：玉米期货小涨，但仍持于一个月低点附近

以下是0128GMT报价：

      合约              价格     变动     涨跌%    两日      30日    RSI
                                                 　涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           457.75     1.25  +0.27%    -1.19%     477.13   24
    CBOT玉米           369.25     0.25  +0.07%    -1.20%     375.91   37
    CBOT大豆          1024.25    -2.25  -0.22%    +1.19%     978.62   55
    CBOT稻米           $11.22    $0.00  +0.00%    -1.41%     $10.67   57
    美国原油           $43.13   -$0.31  -0.71%    -3.43%     $41.60   45
    汇率
    欧元/美元          $1.139  -$0.002  -0.13%    -0.15%
    美元/澳元           0.731   -0.005  -0.68%    -2.01%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
     
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/徐文焰；审校 李春喜/戴素萍)

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