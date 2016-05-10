《路透晚报》--5月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月CPI同比涨幅平稳PPI跌幅缩窄，货币政策暂处“观察期”

中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；工业生产者出厂价格指数(PPI)受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。

--《市场观察》中国经济L型走势下的调控反转预期

中国经济一季度小周期回暖，在权威人士L型经济的基本面判断之后，债务刺激下的加杠杆模式逐渐得到修正，中国金融市场的货币和信用环境也有望逆转，从一季度的紧货币+宽信用，向紧信用+宽货币组合过渡。

--中国数据：4月FDI同比增速放缓至6%，前四月增4.8%--商务部

中国商务部公布，4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增速放缓至6%；1-4月FDI累计达2,867. 8亿元（折453亿美元），同比增4.8%。

--中国贸易：2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大--商务部

中国商务部发布中国对外贸易形势报告(2016年春季)称，3月份以来贸易出现向好迹象，贸易条件继续改善。外贸发展长期向好的基本面没有改变，结构调整和转型升级取得新进展，但2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。

--中国经济：正细化振兴东北政策，近三年滚动计划含逾130个项目--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，正研究提出新一轮东北振兴的重大政策举措，推动形成东北新一轮发展的长效机制，近三年滚动计划中初拟130多个项目，主要涉及基础设施等。

--中国经济：餐饮消费在线化趋势明显，一二线城市更爱外卖--报告

中国最大的在线生活服务平台美团大众点评发布大数据报告显示，在消费升级的大背景下，国内餐饮消费与服务在线化趋势明显。数据显示，一二线城市消费者更爱预订外卖；三四线城市消费者更爱团购。

【金融】

--全球房地产：中国险资将扩大全球配置，聚焦一线城市--第一太平戴维斯

全球物业投资顾问第一太平戴维斯伦敦跨境投资部助理董事赵翔表示，基于当前国内经济形势及海外资产配置需求，预计中国保险公司将继续在全球扩大房地产配置，英国伦敦、美国纽约等国际一线城市成为其重点关注地区。

--企业并购：台湾富邦金控再拿下20%华一银行股权，交易金额21.33亿人民币

台湾资产第二大上市金控--富邦金控宣布，获上海联合产权交易所通知取得富邦华一银行20%股权的受让资格，交易总金额为人民币21.33亿元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，单日净回笼300亿元

中国央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼300亿元。

--《中国债市每日综述》通胀忧虑减缓现券续走暖，但市场分歧仍在

中国银行间市场现券整体延续偏暖走势。上午公布的4月CPI涨幅低于预期，支撑现券强势，国开新债发行情况也较为乐观；不过盘初继续大幅冲高的国债期货逐级回落，午后一度翻绿，抑制现券表现，收益率较上午低点有所抬高，不过仍低于昨日收盘水平。

--中国信用债：中铁物资称尽最大努力保障债务融资工具到期正常兑付

此前所发债券限制交易的中国铁路物资股份有限公司公告，将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。同时发布的将于5月17日到期的一期超短期融兑付公告，也为事件的解决带来了曙光。

--中国信用债：中诚信国际调降八一钢铁评级，并列入观察名单

中诚信国际日前公告称，基于宝钢集团新疆八一钢铁公司现有主业经营和财务状况，决定将其主体和债项信用等级均由AA+下调至AA，并将公司列入观察名单。

--中国新债：农发行今年发债规模将同比增逾七成，并会尝试私募定向发行

中国三大政策性银行之一的农业发展银行表示，今年境内债券计划发行量将突破1.5万亿元人民币，同时该行亦计划未来尝试私募和定向等创新发行方式。这意味着该行2016年债券发行规模有望同比增长超过七成。

--新债招标：中国国开行七年增发债中标收益率3.3726%，略低于预测--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率为3.3726%，此前市场预测均值为3.41%，投标倍数为5.30倍。稍早该行结束招标的一年、三年和五年固息债，中标收益率分别为2.5195%、2.8574%和3.1228%，略低于市场预测均值2.53%、2.88%和3.15%；对应投标倍数2.42倍、 3.41倍和3.80倍。

--《中国新债预测》五年国债续发收益率均值2.66%，需求看好定位稍低于二级

中国财政部周三将招标续发行350亿元人民币五年期国债。路透调查显示，近期债市对基本面的复苏预期弱化，利率债一级情绪明显改善，现券收益率亦明显下行；预计明日国债中标收益率仍将稍低于二级，市场预测均值落在2.66%。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收跌创两个月新低，客盘结汇大增致成交放量

中国人民币兑美元即期小幅收跌，中间价亦跌近130点，两者均创两个月新低。交易员称，最新通胀数据对汇市影响有限，中间价随美指走弱，但境内客盘结汇偏多对汇价形成支撑，并与离岸人民币拉开差距。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，市场信心脆弱观望气氛浓厚

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，在连续两日大幅下挫后，股指下跌动能有所减弱，大盘一度出现技术性反弹，但因市场观望气氛浓厚，反弹力度相当有限。

--《焦点》中国螺纹钢期货创七年来盘中最大跌幅，大宗商品流血未止

中国螺纹钢期货创下2009年3月以来盘中最大跌幅，因市场忧心供应持续上升，可能淹没微弱的需求；上个月在需求回升的憧憬下，资金推升钢铁市场行情，而钢材期货近日重挫，促使更多资金反手撤离。

--美国个股：百度将整改竞价排名机制，设10亿元保障基金--网信办

在中国权威部门对国内最大搜索引擎百度发出整改通知后，百度的整改计划亦迅速出炉。据国家网信办网站消息，百度计划从六方面进行整改，包括整改竞价排名机制、控制商业推广结果数量、增设10亿元人民币的网民权益保障基金等。

--中国金属：到2020年铝消费量料达4,400万吨--中铝股份总裁

中铝股份总裁敖宏表示，未来五年中国铝消费量年度增幅料为7%-10%，到2020年达到4,400万吨。

--中港个股：洛阳钼业以26.5亿美元收购刚果一世界级铜钴矿56%权益

中国洛阳乐川钼业集团股份有限公司公告称，其全资子公司CMOC Limited已与Freeport-McMoRan Inc.FCX.N签署约束性协议，以26.5亿美元现金以及1.2亿美元的或有对价，收购刚果的世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益。

--台股业绩：台积电4月合并营收668.4亿台币，年减11.3%