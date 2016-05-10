台湾货币市场：银行提前调整积数但无碍宽裕，短率大致持平

* 大型银行调整积数，尚无碍宽裕 * 短票市场调度平顺 * RP市场利率稍向区间低位靠拢 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间拆款利率周二持平。资金调度人士指出，大型银行多缺 不一，由于担忧月底可能出现的紧缩因素，部分银行提前调配积数，月中即先停止拆出/买 票，尚无碍宽裕市况，但也凭添一股保守气氛。 资金调度人士表示，虽然有银行缺资金，但也有大型银行仍维持资金供给，市况大致平 稳。他们也认为，端午节因有四天的连假，央行周四和周五的定存单到期都会落在6月13日 ，央行目前祭出弹性天期定存单，算是正常的调派。 〞这样安排很合理...虽然央行说不是常态，但我还点怕。〞一位大型银行交易员表示 。 台湾央行官员周一表示，本周五(13日)将发行的7天期定存单，主要是为改善端午节连 续假期后存单到期金额过高情形，因此不会像14天存单一样成为常态发行的标的。 央行官员也说，虽然5月30日和5月31日的定存单到期量也很少，但可能也会有一些隔夜 定存单的调派和调整，〞央行不一定要发行弹性天期定存单。〞此官员说。 一位银行交易员则表示，目前积数太低，因此先行在资金充裕时补回，以免在月底之际 〞跟大家在市场抢钱。〞 本地时间13:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.521 32.417 台湾加权股价指数<.TWII 8,161.96 8,131.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.210% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.240-0.300% 0.230-0.313% **票券商调度平顺** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金平稳。虽然有大银行暂停拆出，但没特殊影响 。 〞大家都有钱，尤其我分公司多很多钱，〞大型票券商交易员表示。在资金充裕之下， 在上午开门不久后就大致平帐，调配顺畅。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 。但也有部分大型银行则承做在0.31%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.305%，区间0.30-0.40%，成 交33.68亿台币。前日加权平均利率在0.299%，区间在0.28-0.30%，成交79.03亿台币。 台湾央行周二存单到期金额1,904亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周台湾央行定存单到期金额1兆9,252亿台币，本周余日的定存单分布大致为：周三4, 840.5亿、周四1,631.2亿以及周五5,674亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为224亿台币，累计超额准备1,566亿台 币、加计前期1%的超额准备为2,739亿台币。 **RP利率靠向区间低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易商大多认为今日资金平稳，尤其是银行、寿险和投信都 有找券需求，资金充足。这令部分债券附买回利率朝向低位靠拢。 一位大型证券商交易员说，〞市场钱多，但缺口不多，很多投信来叫我收尾钱 。〞 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30%左右，上日在0.30-0.31% ；短天期及一个月天期公司债附买回利率同上日，在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则没太大变化；今日短天期公债附买回利率 区间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要 成交在0.28-0.30%，高位成交较少。(完) (审校 林高丽)