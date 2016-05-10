重发-《全球汇市》日本官员口头警告令日圆承压，美元维系升势

(修正内文第六段错字)

* 日圆兑欧元及美元跌至两周低点附近

* 日本财务大臣麻生太郎重申已经准备好削弱日圆

* 澳元、新西兰元、加元承压，因大宗商品走跌

路透东京/悉尼5月10日 - 日圆周二在全面走跌后进行整理，在日本当局警告称已准备好采取措施削弱日圆之后，日圆自近期高点回落。

美元兑日圆 上涨约0.4%至12日高点108.795，周一上涨超过1%。美元上周一度跌至18个月低点105.55，此前日本央行维持货币政策不变。

面对日圆的飙升，日本财务大臣麻生太郎周一表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市 。他还在周二重申了这个立场。

周一麻生太郎在亚洲交易时段发表此番言论时，美元/日圆反应不是很大。但他的警告在当日稍晚欧美交易时段对日圆产生了较大的压制效果。

“对于当地市场参与者而言，麻生太郎的讲话并不是较大意外。但一些外国投资者可能对麻生太郎的警告相当看重，”State Street Global Markets驻香港外汇销售主管Bart Wakabayashi称。

“日本当局显然从不会说何种汇价水平对他们来说至关重要，但如果从字里行间解读，105日圆似乎是一个分水岭。”

欧元兑日圆 涨0.4%至近两周高位123.83，进一步远离上周晚些时候所及三年低点121.48.

欧元兑美元 略跌报1.1380美元。美元指数 攀升至近两周高位，延续自5月3日触及15个月低点以来的涨势。

“美元在3月和4月被严重超卖，上周一项重要技术指标反弹，似乎导致了这些头寸的解除。”澳洲国民银行(NAB)的分析师在客户报告中称。

美元上涨加上大宗商品价格下跌，令澳元、新西兰元和加元全部承压。铁矿石、原油及铜价周一下跌。

澳元兑美元 温和上升0.2%，报0.7327，因中国稍早公布的通胀数据未如最初预期的糟糕。澳元周二稍早一度跌至两个月低点0.7300。

新西兰元兑美元 和加元兑美元 双双触及一个月低位，分别为0.6733美元和1.3016加元。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1376 1.1381 -0.04 +4.75 1.0860

美元/日圆 108.60 108.31 +0.27 -9.73 120.30

欧元/日圆 123.56 123.26 +0.24 -5.30 130.47

美元/瑞郎 0.9714 0.9706 +0.08 -3.03 1.0018

英镑/美元 1.4403 1.4406 -0.02 -2.27 1.4738

美元/加元 1.2962 1.2961 +0.01 -6.34 1.3839

美元/离岸人民币 6.5393 6.5409 -0.02 -0.44 6.5680

澳元/美元 0.7328 0.7314 +0.19 +0.73 0.7275

新西兰元/美元 0.6744 0.6766 -0.33 -1.19 0.6825

澳元/日圆 79.590 79.220 +0.47 -9.16 87.620

新西兰元/日圆 73.260 73.280 -0.03 -10.64 81.980

英镑/日圆 156.49 156.04 +0.29 -11.70 177.22

澳元/新西兰元 1.0860 1.0802 +0.54 +1.84 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价