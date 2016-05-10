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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 06:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月11日-5月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值       
    
    5月9日当周
    
    5月11日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        488.4
                购房贷款申请指数                                  --        234.7
                抵押贷款再融资指数                                --      1,953.1
                30年期抵押贷款利率                                --        3.87%    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       5月          --         55.5
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     5月          --         53.7
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        4月    盈余1,120   赤字1,080
    
    5月12日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                          3月        +0.1%       +0.2%
    1230 美国进口物价(较前月)                        4月        +0.5%       +0.2%
             出口物价(较前月)                                   +0.1%        持平 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            5月7日当周      27.0        27.4
                 四周均值(万人)                                   --         25.8
                 续请失业金人数(万人)           4月30日当周       212       212.1    
    
    5月13日(五)
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 4月        +0.2%       -0.1%
                                        (较前月)                +0.3%       -0.1%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.0%       +1.0%
                               (较前月)                         +0.1%       -0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.9%
                                      (较前月)                    --         持平
    1230 美国零售销售(较前月)                        4月        +0.8%       -0.4%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%       +0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                        3月        +0.2%       -0.1%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             5月初值        90.0        89.0
                             现况指数                           106.5       106.7
                             预期指数                            78.1        77.6
    
    5月16日当周
    
    5月16日(一)
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              5月       正7.00      正9.56
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        5月           59          58  
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  3月          --    净流入335
             外国购买美国公债(亿美元)                             --     净买入99      
 
    5月17日(二)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月        +0.4%       +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.0%       +0.9%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    --        +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        +0.2%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      4月        112.3       107.6
             建筑许可(较前月)                                     --        -8.6%
             房屋开工年率(万户)                                 112.0       108.9 
             房屋开工(较前月)                                     --        -8.8%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    3月          --        -3.3%
    1315 美国工业生产(较前月)                        4月        +0.2%       -0.6%
             产能利用率                                         74.9%       74.8%
             制造业产出(较前月)                                   --        -0.3%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 4月          --        +0.2%
    
    5月18日(三)
    暂无重要经济数据公布(完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜；审校 徐文焰)

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