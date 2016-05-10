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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 14:33 BJT

欧股业绩：荷兰国际集团获利不如预期，因监管成本升高

路透阿姆斯特丹5月10日 - 荷兰最大金融服务业业者--荷兰国际集团(ING) 周二公布第一季获利低于预期，公司将之归咎于“监管成本”升高。

基础净利为8.42亿欧元(9.58亿美元)，较上年同期的11.9亿欧元下滑29%，因监管成本升高、且金融市场部门的营收下滑。

汤森路透调查分析师平均预估的基础净利为8.48亿欧元。

ING在多个国家的存款保险贡献金额增加，对于欧洲解决破产银行问题的单一解决方案基金的贡献金额也上升。

监管方面相关成本从上年同期的1.74亿欧元大增至4.96亿。

执行长Ralph Hamers表示，该公司正想办法抵销增加的成本；其成本/收入比率从51.7%上升至64.5%。

坏帐拨备从上年同期的4.32亿欧元下滑至2.65亿。(完)

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