欧股业绩：荷兰国际集团获利不如预期，因监管成本升高

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透阿姆斯特丹5月10日 - 荷兰最大金融服务业业者--荷兰国际集团(ING) 周二公布第一季获利低于预期，公司将之归咎于“监管成本”升高。
基础净利为8.42亿欧元(9.58亿美元)，较上年同期的11.9亿欧元下滑29%，因监管成本升高、且金融市场部门的营收下滑。
汤森路透调查分析师平均预估的基础净利为8.48亿欧元。
ING在多个国家的存款保险贡献金额增加，对于欧洲解决破产银行问题的单一解决方案基金的贡献金额也上升。
监管方面相关成本从上年同期的1.74亿欧元大增至4.96亿。
执行长Ralph Hamers表示，该公司正想办法抵销增加的成本；其成本/收入比率从51.7%上升至64.5%。
坏帐拨备从上年同期的4.32亿欧元下滑至2.65亿。(完)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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