版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 15:01 BJT

法国经济：央行估计第二季GDP较前季增长0.3%

路透巴黎5月10日 - 法国央行周二估计，该国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%。这是该央行对第二季GDP的初次预估值。

法国央行在月度企业信心调查中给出了上述预估。该行在调查中称，4月工业企业信心指数持平于99。农业食品、航空和电子行业的小幅萎缩抵消了汽车产业的强劲增长。

法国央行还称，服务业信心指数稳定于96，而受访者预计5月服务业将实现更强劲增长。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐