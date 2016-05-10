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亚洲 | 2016年 5月 11日 星期三 07:30 BJT

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.44%附近

* 标售标的：央行两年期定存单
    * 标售时间：周三(11日)
    * 标售金额：300亿台币
    * 预测中值：0.44%
    * 受访机构：六家

    路透台北5月10日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示
，两年期定存单加权平均得标利率将落在0.44%附近，与上次水位相近。

    上月的两年定存单均标在0.442%，高标在0.447%，两者相距很窄。   
     
    路透周二访谈六家金融机构，包括一家外商银行、五家本地银行，预测中值在0.442%，
大区间在0.435-0.450%。 

    以下为交易员看法：
    --日前一年期定存单的加权平均利率稍微走跌，不过近期台币资金水位，不若先前期标
售时宽裕，多数交易员先看利率持平上次，若下跌幅度估计也相当小。
    --有交易员认为，若与五年公债殖利率相比，两年定存单与其利差还达到10基点以上，
相距颇大，不排除两年定存单稍有上行空间。今日五年公债105/5期 殖利率收0
.5420%。
    --交易员表示，会多少进场标一些两年期定存单，因担心如果没标到两年定存单，央行
将会减低给银行每日三种天期定存单的金额。 
    
    央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014
年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币
。

    以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
    标售日期      得标平均利率%   额度   央行重贴现率
                                (亿台币)
    2016年 4月13日 0.442         300           1.500%   
    2016年 3月11日 0.436          300         1.625%
    2016年 2月24日 0.428         300         1.625%
    2016年 1月12日 0.427         300         1.625%
    2015年12月15日 0.464         300           1.750%
    2015年11月10日 0.465         300         1.750%
    2015年10月13日 0.505         300         1.750%
    2015年 9月11日 0.553         300         1.875%
    2015年 8月11日 0.619        300         1.875%
    2015年 7月13日 0.669        200         1.875%
    2015年 6月12日 0.698        200         1.875%
    2015年 5月 8日 0.728         200         1.875%
    2015年 4月10日 0.755         200         1.875%
    2015年 3月13日 0.778         200         1.875%
    2015年 1月 9日 0.793         200         1.875%
    2014年12月12日 0.812         200         1.875%
    2014年11月 7日 0.846         200         1.875%
    2014年10月 9日 0.851         200         1.875%
    2014年 9月12日 0.836         200         1.875%
    2014年 8月 8日 0.802         200         1.875%
    2014年 7月11日 0.747         100         1.875%
    2014年 6月13日 0.699         100         1.875%
    2014年 5月 9日 0.694         100         1.875%
    2014年 4月14日 0.705         100         1.875%
    2014年 3月12日 0.727         100         1.875%
    2014年 2月21日 0.744         100         1.875%
    2014年 1月10日 0.757         100         1.875%
    2013年12月13日 0.720        100         1.875%
    2013年11月08日 0.756         100         1.875%
    2013年10月11日 0.794         100         1.875%
    2013年 9月12日 0.797         100         1.875%
    2013年 8月 9日 0.780         100         1.875% (完)

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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