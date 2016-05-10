重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.44%附近

* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周三(11日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.44% * 受访机构：六家 路透台北5月10日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，两年期定存单加权平均得标利率将落在0.44%附近，与上次水位相近。 上月的两年定存单均标在0.442%，高标在0.447%，两者相距很窄。 路透周二访谈六家金融机构，包括一家外商银行、五家本地银行，预测中值在0.442%， 大区间在0.435-0.450%。 以下为交易员看法： --日前一年期定存单的加权平均利率稍微走跌，不过近期台币资金水位，不若先前期标 售时宽裕，多数交易员先看利率持平上次，若下跌幅度估计也相当小。 --有交易员认为，若与五年公债殖利率相比，两年定存单与其利差还达到10基点以上， 相距颇大，不排除两年定存单稍有上行空间。今日五年公债105/5期 殖利率收0 .5420%。 --交易员表示，会多少进场标一些两年期定存单，因担心如果没标到两年定存单，央行 将会减低给银行每日三种天期定存单的金额。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014 年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币 。 以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2016年 4月13日 0.442 300 1.500% 2016年 3月11日 0.436 300 1.625% 2016年 2月24日 0.428 300 1.625% 2016年 1月12日 0.427 300 1.625% 2015年12月15日 0.464 300 1.750% 2015年11月10日 0.465 300 1.750% 2015年10月13日 0.505 300 1.750% 2015年 9月11日 0.553 300 1.875% 2015年 8月11日 0.619 300 1.875% 2015年 7月13日 0.669 200 1.875% 2015年 6月12日 0.698 200 1.875% 2015年 5月 8日 0.728 200 1.875% 2015年 4月10日 0.755 200 1.875% 2015年 3月13日 0.778 200 1.875% 2015年 1月 9日 0.793 200 1.875% 2014年12月12日 0.812 200 1.875% 2014年11月 7日 0.846 200 1.875% 2014年10月 9日 0.851 200 1.875% 2014年 9月12日 0.836 200 1.875% 2014年 8月 8日 0.802 200 1.875% 2014年 7月11日 0.747 100 1.875% 2014年 6月13日 0.699 100 1.875% 2014年 5月 9日 0.694 100 1.875% 2014年 4月14日 0.705 100 1.875% 2014年 3月12日 0.727 100 1.875% 2014年 2月21日 0.744 100 1.875% 2014年 1月10日 0.757 100 1.875% 2013年12月13日 0.720 100 1.875% 2013年11月08日 0.756 100 1.875% 2013年10月11日 0.794 100 1.875% 2013年 9月12日 0.797 100 1.875% 2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)