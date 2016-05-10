版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在本周五欧元区数据公布前预计将持稳

0756GMT
    
    * 欧元/美元支撑位在21日移动均线切入位1.1357 
    * 200小时移动均线切入位1.1440为阻力位
    * 在美国非农就业数据公布后，波动率下滑
    * 一个月波动率料滑至4月底触及的略高于7的水准
    * 在周五欧元区零售销售和GDP数据出炉前，1.1350-1.1450区间不太
可能被突破
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (翻译 张荻； 审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐