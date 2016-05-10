欧洲汇市：英镑持稳，市场等待今天稍后将公布的贸易数据

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
周一的一项民调显示，留欧阵营的支持率领先脱欧阵营两个百分点，但另一项调查显示，脱欧阵营的支持率领先两个百分点。
“英镑仍处于守势，”西联汇款的企业债券销售负责人Tobias Davis说。“脱欧辩论仍主导人们的想法。”
英镑兑美元仅上涨0.1%至1.4412美元，周一曾一度跌至1.4375。英镑兑欧元持平于0.7893英镑。
英国央行货币政策委员会将在本周召开会议，并将在周四的季度报告中发布最新的增长和通胀预估。英国央行总裁卡尼周四将举行记者会。
“英镑将继续受政治评论和有关公投的民调影响，季度通胀报告前可能出现头寸调整，”Investec的分析师在报告中说。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/汪红英；审校 张荻)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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