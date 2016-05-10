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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 16:32 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，市场等待今天稍后将公布的贸易数据

周一的一项民调显示，留欧阵营的支持率领先脱欧阵营两个百分点，但另一项调查显示，脱欧阵营的支持率领先两个百分点。

“英镑仍处于守势，”西联汇款的企业债券销售负责人Tobias Davis说。“脱欧辩论仍主导人们的想法。”

英镑兑美元仅上涨0.1%至1.4412美元，周一曾一度跌至1.4375。英镑兑欧元持平于0.7893英镑。

英国央行货币政策委员会将在本周召开会议，并将在周四的季度报告中发布最新的增长和通胀预估。英国央行总裁卡尼周四将举行记者会。

“英镑将继续受政治评论和有关公投的民调影响，季度通胀报告前可能出现头寸调整，”Investec的分析师在报告中说。(完)

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