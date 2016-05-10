德国金融：低利率对养老基金的冲击大过保险业--金融监管局

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
路透法兰克福5月10日 - 德国金融监管局(Bafin)周二称，低利率环境造成的问题对德国养老基金的影响要大过保险业。
“一些(养老基金)可能很快将无法独力完全履行自己的义务，”德国金融监管局在年度新闻发布会上的声明引述其保险监管部门主管Frank Grund称。
“我们正在与他们讨论未来之路，”Grund表示，并称可能需要动用针对该领域已经存在的安全举措。
Grund称，目前没有迹象表明，在应对低利率的影响上，保险商、哪怕是规模再小，比养老基金承担了更大的投资风险。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大