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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 17:17 BJT

德国金融：低利率对养老基金的冲击大过保险业--金融监管局

路透法兰克福5月10日 - 德国金融监管局(Bafin)周二称，低利率环境造成的问题对德国养老基金的影响要大过保险业。

“一些(养老基金)可能很快将无法独力完全履行自己的义务，”德国金融监管局在年度新闻发布会上的声明引述其保险监管部门主管Frank Grund称。

“我们正在与他们讨论未来之路，”Grund表示，并称可能需要动用针对该领域已经存在的安全举措。

Grund称，目前没有迹象表明，在应对低利率的影响上，保险商、哪怕是规模再小，比养老基金承担了更大的投资风险。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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