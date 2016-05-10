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货币新闻 | 2016年 5月 11日 星期三 04:39 BJT

国际油市：上周美国原油库存增加345万桶，预期为增加71.4万桶-API

路透纽约5月10日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅远超预期，而汽油库存也意外增加。

API公布，截至5月6日当周，美国原油库存增加345万桶，至5.431亿桶，路透调查的分析师预计为增加71.4万桶。库欣原油库存大增146万桶。

API称，上周汽油库存增加27.1万桶，分析师预估为减少71万桶。(完)

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