国际油市：上周美国原油库存增加345万桶，预期为增加71.4万桶-API

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
资产管理公司GAM投资组合主管Larry Hatheway称，该讯息受到欢迎，因为其寻求解决方案，而非对抗。但对于谈判将走向何方，仍有很大的不确定性。
路透纽约5月10日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅远超预期，而汽油库存也意外增加。
API公布，截至5月6日当周，美国原油库存增加345万桶，至5.431亿桶，路透调查的分析师预计为增加71.4万桶。库欣原油库存大增146万桶。
API称，上周汽油库存增加27.1万桶，分析师预估为减少71万桶。(完)
资产管理公司GAM投资组合主管Larry Hatheway称，该讯息受到欢迎，因为其寻求解决方案，而非对抗。但对于谈判将走向何方，仍有很大的不确定性。
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。