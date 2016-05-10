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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，紧随大豆市场急升

路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，跟随CBOT大豆市场大涨势头，美国农业部(USDA)发布利多的国内大豆库存预估，提振大豆期货急升至18个月高位。

交投最活跃的7月玉米合约 收涨12美分，报每蒲式耳3.81美元，盘中在3.85-1/2美元附近的200日移动均线遇阻。

USDA下调2015/16年美国玉米结转库存预估至18.03亿蒲式耳，4月时预估为18.62亿蒲式耳，反映出口需求改善。但USDA预计2016/17年美国玉米结转库存将为21.53亿蒲式耳，如果实现，规模将为1980年代以来最大。

USDA预计2016/17年全球玉米结转库存为2.0704亿吨，低于分析师的平均预估，但较2015/16年经修正后的预估2.0787亿吨变动不大。

巴西政府供应机构CONAB将该国2015/16年玉米总产量预估下调至7,996万吨，低于4月时的预期为8,466万吨。

USDA周一晚间公布，美国玉米播种完成率为64%，高于50%的五年均值和62%的分析师预估均值。

今日CBOT玉米期货成交量预计为444,304口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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