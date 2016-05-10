芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，紧随大豆市场急升

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，跟随CBOT大豆市场大涨势头，美国农业部(USDA)发布利多的国内大豆库存预估，提振大豆期货急升至18个月高位。
交投最活跃的7月玉米合约 收涨12美分，报每蒲式耳3.81美元，盘中在3.85-1/2美元附近的200日移动均线遇阻。
USDA下调2015/16年美国玉米结转库存预估至18.03亿蒲式耳，4月时预估为18.62亿蒲式耳，反映出口需求改善。但USDA预计2016/17年美国玉米结转库存将为21.53亿蒲式耳，如果实现，规模将为1980年代以来最大。
USDA预计2016/17年全球玉米结转库存为2.0704亿吨，低于分析师的平均预估，但较2015/16年经修正后的预估2.0787亿吨变动不大。
巴西政府供应机构CONAB将该国2015/16年玉米总产量预估下调至7,996万吨，低于4月时的预期为8,466万吨。
USDA周一晚间公布，美国玉米播种完成率为64%，高于50%的五年均值和62%的分析师预估均值。
今日CBOT玉米期货成交量预计为444,304口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元