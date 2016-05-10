美股盘后：迪士尼股价重挫5.6%，此前公布季度业绩

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透5月10日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中重挫5.6%，此前该公司公布了业绩。
迪士尼公布会计年度第二季每股收益1.30美元，不计入特殊项目每股收益为1.36美元，营收为129.69亿美元，上年同期营收为124.61亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估迪士尼第二季每股收益为1.40美元，营收为131.9亿美元。(完)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元