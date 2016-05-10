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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 04:22 BJT

美股盘后：迪士尼股价重挫5.6%，此前公布季度业绩

路透5月10日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中重挫5.6%，此前该公司公布了业绩。

迪士尼公布会计年度第二季每股收益1.30美元，不计入特殊项目每股收益为1.36美元，营收为129.69亿美元，上年同期营收为124.61亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估迪士尼第二季每股收益为1.40美元，营收为131.9亿美元。(完)

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