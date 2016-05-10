美股盘后：迪士尼股价重挫5.6%，此前公布季度业绩

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升

周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。