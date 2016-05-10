加拿大股市：录得2月中来最大单日升幅，因油价上涨带动

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周二录得2月中来最大单日升幅，因油价上涨和全球股市上升，随着加拿大野火带来的威胁减退，受影响的加拿大油砂生产慢慢恢复。
Suncor Energy Inc 和Canadian Natural Resources Ltd 等能源企业升幅居前，分别劲升3.9%和3.1%。
整体能源股劲涨2.4%，因油价走高。
布兰特原油周二跳涨逾4%，录得一个月来最大单日涨幅。美国原油涨幅超过2%，预计处于纪录高位的美国原油库存的上涨幅度不会像最近几周的那么大，这是驱动收盘前的一波买盘的部分原因。加拿大、尼日利亚和其它地方的原油供应中断提振了价格。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收高211.35点，或1.56%，报13,775.19点，盘中触及5月3日来最高13,797.96点。10大类股中有九种收高。
金融股上涨1.1%。加拿大皇家银行 上升1.3%，多伦多道明银行 攀升1.1%。
工业股上涨1.6%，由铁路股领涨。(完)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元