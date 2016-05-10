加拿大股市：录得2月中来最大单日升幅，因油价上涨带动

路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周二录得2月中来最大单日升幅，因油价上涨和全球股市上升，随着加拿大野火带来的威胁减退，受影响的加拿大油砂生产慢慢恢复。

Suncor Energy Inc 和Canadian Natural Resources Ltd 等能源企业升幅居前，分别劲升3.9%和3.1%。

布兰特原油周二跳涨逾4%，录得一个月来最大单日涨幅。美国原油涨幅超过2%，预计处于纪录高位的美国原油库存的上涨幅度不会像最近几周的那么大，这是驱动收盘前的一波买盘的部分原因。加拿大、尼日利亚和其它地方的原油供应中断提振了价格。