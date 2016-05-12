《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.16 -0.64 -0.80 2171228 京东 22.11 -1.02 -4.41 28229192 新浪 47.91 -1.92 -3.85 1451415 搜狐 40.00 -1.01 -2.46 266312 网易 145.80 +0.63 +0.43 3372612 百度 161.28 -1.77 -1.09 4102275 台湾 台湾积体电路 22.99 -0.23 -0.99 2048039 联电 1.77 -0.04 -2.21 219733 日月光 4.53 -0.13 -2.79 194863 硅品精密 6.78 -0.02 -0.29 676419 和信超媒体 2.61 +0.02 +0.77 2024 友达 2.59 +0.01 +0.39 83932 中华电信 34.34 +0.09 +0.26 59850 台湾国际航电 40.17 -0.11 -0.27 770311 香港 中国移动 55.61 -0.09 -0.16 212674 中国联通 11.30 +0.03 +0.27 93386 中国电信 48.37 +0.35 +0.73 9080 中芯国际 4.22 +0.20 +4.98 13704 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 徐文焰)