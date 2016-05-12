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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.16    -0.64    -0.80   2171228
    京东                22.11    -1.02    -4.41  28229192
    新浪              47.91    -1.92    -3.85   1451415
    搜狐              40.00    -1.01    -2.46    266312
    网易             145.80    +0.63    +0.43   3372612
    百度             161.28    -1.77    -1.09   4102275
    
    台湾
    台湾积体电路       22.99    -0.23    -0.99   2048039
    联电                1.77    -0.04    -2.21    219733
    日月光              4.53    -0.13    -2.79    194863
    硅品精密           6.78    -0.02    -0.29    676419
    和信超媒体         2.61    +0.02    +0.77      2024
    友达                2.59    +0.01    +0.39     83932
    中华电信           34.34    +0.09    +0.26     59850
    台湾国际航电      40.17    -0.11    -0.27    770311
    
    香港
    中国移动           55.61    -0.09    -0.16    212674
    中国联通           11.30    +0.03    +0.27     93386
    中国电信           48.37    +0.35    +0.73      9080
    中芯国际            4.22    +0.20    +4.98     13704
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 徐文焰)

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