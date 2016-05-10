美国债市：一个月期国库券得标利率为七周最高，投标倍数为六周最低

路透纽约5月10日 - 美国财政部数据显示，周二标售的450亿美元一个月期国库券得标利率为0.245%，为七周来最高。

投标倍数为3.33，则为六周最低。

上周财政部标售400亿美元一个月期国库券，得标利率为0.170%，投标倍数为3.63.

“市场确实需要更多供应，但显然目前存在一些消化问题，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons在有关标售结果的报告中称。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)