美国与加拿大经济指标预测--5月12日-5月19日****

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月12日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +0.2% 出口物价(较前月) +0.1% 持平 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月7日当周 27.0 27.4 四周均值(万人) -- 25.8 续请失业金人数(万人) 4月30日当周 212 212.1 5月13日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 4月 +0.2% -0.1% (较前月) +0.3% -0.1% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +1.0% (较前月) +0.1% -0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- 持平 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.8% -0.4% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.2% -0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 5月初值 90.0 89.0 现况指数 106.5 106.7 预期指数 78.1 77.6 5月16日当周 5月16日(一) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正7.00 正9.56 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 59 58 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 3月 -- 净流入335 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99 5月17日(二) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.0% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 112.3 107.6 建筑许可(较前月) -- -8.6% 房屋开工年率(万户) 112.0 108.9 房屋开工(较前月) -- -8.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 -- -3.3% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 产能利用率 74.9% 74.8% 制造业产出(较前月) -- -0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.2% 5月18日(三) 暂无重要经济数据公布 5月19日(四) 1230 美国全国活动指数 4月 -- 负0.44 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正4.8 负1.6 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -- -2.2% 1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至