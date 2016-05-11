《中国报摘》--其他报纸重要消息5月11日

--记者获悉，国家税务总局或于5月中下旬出台一项反避税重磅文件，旨在要求大型跨国企业披露更详尽的年度关联业务往来报告表、国别报告和转让定价同期资料，以便于税务机关判断企业是否采取不合理避税手段。

--苏宁云商 董事长张近东表示，今年将投资50亿元人民币发展农村电商，再建1,500家苏宁易购直营店和200个线上地方特色馆，将苏宁在三、四级市场的物流覆盖率提升至87%。(完)