《中国报摘》--其他报纸重要消息5月11日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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**第一财经日报**
--记者获悉，国家税务总局或于5月中下旬出台一项反避税重磅文件，旨在要求大型跨国企业披露更详尽的年度关联业务往来报告表、国别报告和转让定价同期资料，以便于税务机关判断企业是否采取不合理避税手段。
**上海证券报**
--苏宁云商 董事长张近东表示，今年将投资50亿元人民币发展农村电商，再建1,500家苏宁易购直营店和200个线上地方特色馆，将苏宁在三、四级市场的物流覆盖率提升至87%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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