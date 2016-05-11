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货币新闻 | 2016年 5月 11日 星期三 08:41 BJT

欧洲个股：嘉能可重申净负债170亿至180亿美元的目标

路透布鲁塞尔5月10日 - 嘉能可 周二重申，其目标是今年的净负债在170亿至180亿美元，符合其早先的公告，净融资为320亿至330亿美元。

在迈阿密一个会议上，该公司还表示本季将完成4月份宣布的26亿美元资产处置中的出售程序。(完)

(编译 孙国玉；审校　戴素萍)

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