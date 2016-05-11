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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 08:47 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月11日至5月18日

路透5月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 开始日期     结束日期  公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                        间                  
 日-月-年     日-月-年                      
 11-05-2016             BMO      M.N        Q1 2016 Macys Inc 
 11-05-2016             AMC      CA.OQ      Q4 2016 CA Inc 
 12-05-2016             BMO      KSS.N      Q1 2016 Kohls Corp 
 12-05-2016             BMO      PRGO.N     Q1 2016 Perrigo Company PLC 
 12-05-2016             BMO      RL.N       Q4 2016 Ralph Lauren Corp 
 12-05-2016             BMO      SYMC.OQ    Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 
 12-05-2016             AMC      JWN.N      Q1 2016 Nordstrom 
 12-05-2016             AMC      NVDA.OQ    Q1 2017 英伟达(Nvidia) 
 16-05-2016             AMC      A.N        Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 
 17-05-2016             BMO      HD.N       Q1 2016 家得宝(Home Depot) 
 17-05-2016             BMO      TJX.N      Q1 2017 TJX Companies Inc 
 18-05-2016             BMO      TGT.N      Q1 2016 Target Corp 
 18-05-2016             BMO      HRL.N      Q2 2016 Hormel Foods Corp 
 18-05-2016             BMO      PGR.N      April 2016 Progressive Corp 
 18-05-2016             BMO      LOW.N      Q1 2016 Lowe's Companies Inc 
 18-05-2016             BMO      SPLS.OQ    Q1 2016 Staples Inc 
 18-05-2016             12:00    ADI.OQ     Q2 2016 Analog Devices Inc 
 18-05-2016             AMC      CSCO.OQ    Q3 2016 思科(Cisco System) 
 18-05-2016             AMC      LB.N       Q1 2016 L Brands Inc 
 18-05-2016             AMC      URBN.OQ    Q1 2017 Urban Outfitters Inc 
 18-05-2016             AMC      CRM.N      Q1 2017 Salesforce.com Inc 
 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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