金砖国家：5月10日股汇市收盘纵览

路透5月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.07%，报807.44点。
中国股市：沪综指缩量微收升，市场信心脆弱观望气氛浓厚
中国汇市：人民币小幅收跌创两个月新低，客盘结汇大增致成交放量
香港股市：逆转跌势收高，受科技及金融类股午后强势表现提振
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巴西股市：股市跳涨，因对左翼总统罗塞夫的弹劾程序恢复正轨，令市场乐观预期一个有利于市场的新政府可能在周四上台。指标股指Bovespa指数 收盘上涨4.08%，报53,070.906点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收涨逾1.5%，报3.4644/66，收在被许多交易员视为央行官员门槛的3.5下方。自上周二以来，巴西央行一直未通过逆向货币互换来干预汇市。上日收报3.5237/49。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.26%，报45,707.25点；大盘综合指数 收盘上涨1.03%，报51,875.26点。
南非汇市：兰特兑美元从六周低点反弹，因油价上涨提振商品货币
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印度股市：扳回稍早跌幅并连续第二个交易日收涨，因油价及全球股市反弹继续利好风险较高资产。BSE指数 收盘上涨0.33%，报25,772.53点；NSE指数 收盘涨0.28%，报7,887.80点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.6675/66.6775，上日收报66.58/66.59。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.63%，报897.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.46%，报473.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.55%，报66.31；卢布兑欧元 贬值0.16%，报75.359。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)