《香港报摘》--其他报纸重要消息5月11日

**明报**
--香港投资基金公会调查显示，26%基金公司希望放宽异地销售占基金总资产最多50%的规定，让基金可以扩大在内地的销售额。
--嘉里建设 旗下九龙湾商场MegaBox伙拍商户于连续两个周日推出逾1,200件一折货品吸人流，反映零售市道疲弱，商户以减价促销释放本地潜在购买力。
**星岛日报**
--已故全国政协副主席霍英东的二房长子霍文芳卷入内地巨额基金诈骗纠纷，本报获悉，北京六宝基金近年推出高投资回报项目向公众募集最少20亿元人民币，惟近五百名投资者近月先后在北京和湖北上访讨债，官方将该基金公司列入“失联”名单，霍文芳的内地代表律师则指有人冒名成立六宝基金，借霍名义集资，已报警追究。
--市场调查研究机构IDC预测，联想集团 首季智能手机发货量为1,080万部，按年大跌42%，远低于市场预期。
**苹果日报**
--富邦香港资产负债管理及交易部主管张宇翘表示，本港人民币需求疲弱，部份借贷转由国内在岸市场进行，六月底半年结临近，在粉饰橱窗效应下，人民币存息或有0.2厘至0.3厘升幅，6个月至1年平均年利率或见3厘或以上。
--丹麦首饰品牌Pandora 首季收入按年增长34%，其中香港区收入按年上升一成，惟受经济环境影响，同店销售录得负增长。
**东方日报**
--消息透露，证监会有意检讨有关投资者赔偿基金事宜，正邀请顾问公司就投资者赔偿基金提供分析及建议书，希望今年底前提交报告。
--安联投资退休信心调查显示，港人强积金组合出现资产错配，年轻人（25至34岁）投资过分保守，仅57%受访者强积金组合中持有股票基金，且股票占流动资产仅19%，港元存款高达48%。
**文汇报**
--新交所 执行副总裁周士达称，新交所有更多来自不同国家的公司，现时有37%的公司市值来自新加坡以外地区，相比之下香港市场有95%市值来自中国内地公司，故新加坡更能发挥分散投资的作用。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)