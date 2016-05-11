港报社评：张德江视察香港，传递中央重视和期望--文汇报5月11日

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江，将于本月17日至19日赴香港，出席由特区政府主办的「一带一路」高峰论坛，并视察香港。张德江此次视察，充分体现中央重视香港在国家发展中的独特作用，支持香港把握「一带一路」建设、「十三五」规划带来的重大机遇，扮演好「超级联系人」角色，为国家发展作出新贡献，同时提升自身竞争力。张德江视察香港，再次传递中央坚定不移落实「一国两制」、确保「一国两制」在港实践不变形的信息，鼓励香港信心更足、满怀希望，集中精力发展经济、改善民生、促进和谐。

回归近20年，中央一直高度重视香港的各方面发展，不仅在关键时刻给予毫无保留的支持，保障了香港繁荣稳定和港人安居乐业，而且不断就香港发展、内地与香港合作等提出新理念、新思路。针对近年香港在落实「一国两制」中出现一些新情况，国家主席习近平强调，中央贯彻「一国两制」方针坚持两点：一是坚定不移，不会变、不动摇；二是全面准确，确保「一国两制」在香港的实践不走样、不变形，始终沿着正确方向前进。今年全国「两会」期间，张德江在会见港区全国政协委员和全国人大代表时指出，香港的最大优势是依托祖国内地，香港社会要紧紧围绕「谋发展、保稳定、促和谐」，抓住国家实施「十三五」规划、建设「一带一路」等重大战略机遇，提振发展信心，增强发展动力，拓展发展空间，实现自身更大的发展。中央领导为港人指明路向，对港殷切期待，坚定港人对「一国两制」的信心，显示中央对香港的重视和支持。

香港曾创造经济奇迹，但在当前市场一体化、经济区域化、竞争白热化的趋势下，单打独斗的模式已成过去，必须做好与周边地区互补共融，以集体力量去应对挑战、推进发展。张德江委员长主管中央港澳工作，曾经长期在与香港毗邻的广东省担任领导工作，十分熟悉香港的情况，「泛珠三角区域合作与发展论坛」就是由张德江倡议并推动而成，已成为区域合作的典范。如今「一带一路」不但是国家发展的重要战略，更赋予香港新角色、新机会。张德江来港出席「一带一路」高峰论坛，显示中央从国家发展的战略角度看待、支持香港，推动香港社会各界充分认识「一带一路」的重大意义，主动参与「一带一路」战略，也反映中央注重香港的「一国两制」制度优势，以及香港在法治、金融、人才、国际联系等方面的传统优势，希望香港发挥好这些固有优势，配合国家推进「一带一路」战略，拓展香港发展的空间。

张德江此次视察香港，相信也会替香港发展把脉，为香港打气鼓劲。由于香港近年泛政治化，政争虚耗难止，发展步伐缓慢，深层次矛盾难解，港人对前途感到旁徨。今年「两会」期间，张德江指出，香港的地位由经济地位决定，而不是靠搞街头政治出名，把谋发展作为第一要务，是香港的出路所在。香港目前面临的就业、收入分配差距问题，以及年轻人住房等问题，也只有通过发展才能解决。相信张德江此次来港，会传递中央希望香港各界支持特区政府依法施政的信息，促进香港和衷共济，摒弃政争，抓住「十三五」规划和「一带一路」战略带来的机遇，与香港的优势相结合，齐心协力谋发展、促和谐。

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