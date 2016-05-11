港报社评：正视居屋远期楼花新问题--星岛日报5月11日

当局为协助市民置业推出远期居屋楼花，在楼价节节上升时，中签市民得以「提早买平楼」，不过，在经济可能转差而楼价可能下跌时，远期楼花涉及的风险就大增，甚至可能出现银行估价不足，令准业主大失预算。有房屋委员因此建议推出容许准业主退场的机制，把市民买楼通常承受的风险，转嫁到房屋委员会身上。

传统居屋是在接近落成时才订价接受申请，由于时间短，落订时和实际买楼时的价格，无论升降都不会相差太远。最近两期的新居屋一反传统，采取远期楼花推售策略，由签约买楼到实际收楼，相隔时间长达两年，期间楼价变化机会大增，就产生了新问题。

当局改变策略，是因为最近几年楼市因供过于求，价钱飙升，及早推 出居屋楼花，让市民买得到「平楼」，有助为楼市降温，纾解民怨。当楼市由升转跌时，远期居屋楼花涉及的新问题就暴露出来。

两年后入伙时如果楼价升，居屋准业主觉得捡了便宜，自然欢喜。但是，如果到时楼价跌，准业主就可能后悔自己当初「买贵楼」。

此外，居屋订价不会跟随楼市下调，只会缩减日后小业主转售时的补价比例，银行估价却是参照市民实际借钱买楼时的市价，这样就有机会出现估价低于订价的情况，市民要付一笔较大的首期，对于头寸并不宽裕的居屋买家，构成额外负担。

况且楼市下调往往伴随经济下滑，要是两年后准买家减薪或者失业，到时如果放弃买楼而遭房署「杀订」，更加欲哭无泪。

要降低居屋买家承受的风险，最直接了当的做法，就是不再推远期楼花，缩短拣楼落订至正式入伙成交的时间。但是，这样一来，虽然入伙时间不变，推售时间就会延迟，市场可能解读为政府「托市」讯号，令仍然处于高位的楼价又炒上。

如果要维持推出居屋远期楼花，就要为这些新问题寻找缓解方法。容许业主退场免遭「杀订」，好处是因银行估价不足或自己失业而无法负担楼价的准业主，不至雪上加霜，弊处则是可能遭受滥用，准业主纯粹因为楼价跌就反悔，令房委会积压大量货尾。房委会制订退场机制时，不必一刀切，宜确保照顾到那些真正有困难的买家。

房委会还可以设法避免居屋准买家因银行估价不足而退场。房委会无权指定银行，在批核楼按借贷时，必须以居屋开售时的价格作为计算基础。但是，房委会可以研究以其他方式，例如一些担保机制，促成银行的借贷金额不至令居屋准买家大失预算。

现时楼价已经比新一期居屋订价时跌了大约一成，市场气氛不像上一期居屋楼花推出时乐观，有人看升，有人看跌，无论是买私楼或买居屋，市民都要加强风险意识，确保自己有足够的跌市承受能力。

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